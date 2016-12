PS Plus - Jetzt 20% günstigeres Jahresabo, aber nur für Neukunden

Das PS Plus-Abo ist momentan günstig zu haben.

Falls ihr euch immer wieder davor gedrückt habt, endlich ein PlayStation Plus-Abo abzuschließen, ist jetzt die perfekte Gelegenheit gekommen. Aktuell könnt ihr euch die PS Plus-Vorteile für 12 Monate nämlich zum Vorzugspreis sichern. Das Angebot gibt es aber nur für eine bestimmte Zeit und wirklich profitieren können davon auch nur Neukunden.

Mehr: PS Plus im Dezember 2016 - Das sind die Gratis-Spiele für PS4, PS3 & Vita

Aktuell kostet das Jahresabonnement für den PlayStation Plus-Service nämlich nur 39,99 Euro (statt 49,99 Euro), Sony gewährt uns also einen Rabatt von 20%. Wer sein bestehendes Abo mit diesem Deal verlängern will, schaut aber in die Röhre, denn der Rabatt gilt nur für Neukunden oder eben Leute, deren PS Plus-Abo bereits ausgelaufen ist.

Ist das Angebot etwas für euch?