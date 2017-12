PS Store - 12 Weihnachtsangebote 2017: Angebot Nummer 11 verfügbar

Bald haben wir alle 12 Weihnachtsangebote durch, die Sony in regelmäßigen Abständen im PS Store anbietet. Nach dem Angebot Nummer 10, das uns FIFA 18 mit einem dicken Rabatt präsentierte, dürfen wir uns nun über Angebot Nummer 11 freuen. Für die nächsten 48 Stunden können wir beim Kauf von Horizon Zero Dawn sparen.

Horizon Zero Dawn im Weihnachts-Sale

Wer aktuell in den PlayStation Store schaut, kann sich unter "12 Weihnachtsangebote" den etwas günstigeren Download von Horizon Zero Dawn sichern. Der exklusive PS4-Hit ist aktuell für 24,99 Euro zu haben, damit sparen 37 Prozent auf den bisherigen Preis.

In unserem Test zu Horizon Zero Dawn sahnte das Open World-RPG eine Wertung von 90 Punkten ab. Auch der The Frozen Wilds-DLC konnte eine 90 einsacken, wer Lust auf das PS4-Meisterwerk hat, bekommt also jede Menge geboten.

Falls ihr Interesse an dem Spiel habt, solltet ihr nicht allzu lange warten. Denn das Angebot läuft nur bis zum 22. Dezember, dann wird das letzte Weihnachtsangebot freigeschaltet. Hier geht's zum Angebot im PS Store!