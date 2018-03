PS Store - Angebot der Woche vom 23. März ist bekannt

Parallel zum großen Oster-Sale, bei dem ihr euch haufenweise hochkarätige PlayStation-Spiele günstig sichern könnt, läuft ab sofort auch wieder das Angebot der Woche. Diesmal ist der Shooter Rainbow Six: Siege gelistet - obwohl der Titel eigentlich auch im Oster-Angebot enthalten ist.

Anstatt 39,99 Euro bezahlt ihr aktuell 19,99 Euro für Rainbow Six: Siege, ihr spart also 50 Prozent. Das Angebot gilt diesmal allerdings nicht nur für sieben Tage. Dank Oster-Sale könnt ihr euch den Shooter bis zum 12. April günstiger schnappen. Hier nochmal das Angebot im Überblick:

Angebot der Woche

Tom Clancy's Rainbow Six Siege - 19,99 Euro statt 39,99 Euro (50% Rabatt)

Hier geht's zum Angebot im PS Store

Noch günstiger als das Angebot der Woche sind übrigens die kostenlosen PS Plus-Spiele, die im März zu den Stärksten seit Langem gehören. Diese PS-Plus Spiele stehen im März 2018 gratis zum Download bereit.

Was ist Rainbow Six Siege für ein Spiel?

Die gesamte Tom Clany's Rainbow Six-Reihe ist für spannende Gefechte und explosive Action bekannt. Dabei bildet auch der aktuelle Ableger Rainbow Six Siege keine Ausnahme. Im Spieleuniversum ist Rainbow eine streng geheime Spezialeinheit der UN, die dem Terrorismus den Kampf angesagt hat. Die Entwickler mixen Shooter-Elemente mit strategischem Gameplay. Außerdem wird Teamwork in Rainbow Six Siege groß geschrieben - ob in der Solo-Kampagne oder im Koop-Modus.

In unserem Test zu Rainbow Six Siege konnte der taktische Ego-Shooter eine sehr gute Wertung von 83 Punkten abstauben.