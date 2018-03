Welche Spiele sich im Februar für PS4, PSVR und PS Vita im Store am besten verkauft haben, verrät ein aktueller Post des deutschen PlayStation.Blogs. Genaue Angaben zu den verkauften Einheiten gibt Sony dabei allerdings nicht preis. Trotz einiger Debüts finden sich im Shop vor allem gestandene Titel an den Sales-Spitzen.

PS4: Top 10 verkaufte Spiele im Februar 2018

Für PS4 belegen die Neueinsteiger EA Sports UFC 3, Kingdom Come: Deliverance und Shadow of the Colossus die Platzierungen 7, 6 und 5. Den Spitzenplatz schnappt sich allerdings die beliebte Fußball-Simulation FIFA 18, die Monster Hunter World vom Thron kickt und auch knapp ein halbes Jahr nach Release weiterhin die Spieler begeistert.

Aktuell läuft übrigens der "Only on PlayStation"-Sale im PS Store, der die Verkaufscharts im März mit einigen Exklusivtiteln aufmischen sollte.

PS Store - Only on PlayStation-Sale mit 70% Rabatt auf PS4-Spiele & Angebot der Woche

Hier findet ihr eine Übersicht der interessantesten Angebote

PSVR: Top 5 verkaufte Spiele im Februar 2018

Im VR-Gefilde schafft es das neue Surgeon Simulator an die Spitze, dicht gefolgt vom Action-Adventure Moss, das uns in unserem Test verzaubert hat.

Surgeon Simulator (neu) Moss (neu) Job Simulator (2) Rollercoaster Legends (3) Superhot (1)

PS Vita: Top 5 verkaufte Spiele im Feburar 2018

PS Vita-Spieler haben im Februar vor allem mit Need for Speed: Most Wanted auf die digitale Tube gedrückt. Auf die Plätze 2 und 3 schaffen es hingegen zwei Neueinsteiger.

Need for Speed: Most Wanted (2) Little Adventure on the Prairie (neu) Secret of Mana (neu) Persona 4 Golden (7) Minecraft (RE)

Überraschen euch die Platzierungen?

