PS Store - Weihnachtsangebote 2016: Call of Duty: Infinite Warfare derzeit günstiger

CoD: Infinite Warfare ist das Weihnachtsangebot Nummer 8 im PS Store.

Heute ist der 15. Dezember 2016 und somit der Tag, an dem das Weihnachtsangebot Nummer 8 im PlayStation Store startet. Ab 15 Uhr könnt ihr euch Call of Duty: Infinite Warfare für 45 Euro schnappen. Der reduzierte Preis gilt nur 48 Stunden, also bis zum 17. Dezember um 15:00 Uhr.

Neben der Standard-Edition wurde auch die Legacy-Edition reduziert. Diese kostet statt 90 Euro nur noch 60 Euro. Wer noch einen draufsetzen möchte, sollte sich die Digital-Deluxe-Edition für 80 Euro statt 110 Euro sichern. Falls ihr vorher noch nachlesen wollt, wie gut der neuste Ableger des Call of Duty-Franchises geworden ist, findet in unserem Test die ersehnten Anworten.

Unabhängig von den wechselnden Angeboten gibt es bis zum 23. Dezember 2016 die 2-für-1-Aktion. Dabei könnt ihr zwei Spiele kaufen und zahlt nur den Preis für ein Spiel. Dies gilt sowohl für ausgewählte PS4- als auch PS3-Titel.

2 für 1: Alle Angebote für PS4

2 für 1: Alle Angebote für PS3

Ist dieses Angebot was für euch?