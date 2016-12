PS Store - Weihnachtsangebote: Battlefield 1 für PS4 derzeit günstiger

Battlefield 1 gibt's derzeit etwas günstiger für PS4 zu haben.

Sucht ihr noch ein Spiel fürs Wochenende? Dann hat vielleicht Sony das passende Schnäppchen für euch. Die Weihnachtsangebote im PlayStation Store gehen nämlich in die fünfte Runde. Ab sofort könnt ihr euch Battlefield 1 für 40 Euro sichern. Der reduzierte Preis gilt nur 48 Stunden, also bis zum 11. Dezember um 15:00 Uhr. Interessierte sollten also flott zugreifen.

Neben der Standard-Edition gibt es übrigens auch die Deluxe Edition für 50 Euro sowie die Ultimate Edition für 100 Euro. Ihr spart jeweils rund 30-45 Prozent.

Unabhängig von den wechselnden Angeboten gibt es bis zum 23. Dezember 2016 die 2-für-1-Aktion. Dabei könnt ihr zwei Spiele kaufen und zahlt nur den Preis für ein Spiel. Dies gilt sowohl für ausgewählte PS4- als auch PS3-Titel.

2 für 1: Alle Angebote für PS4

2 für 1: Alle Angebote für PS3