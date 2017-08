PS1, PS2 & SNES - Die Konsolen-Klassiker kommen als offizielle Kapuzenpullis

Wenn es um kultige Videospielkonsolen geht, dann haben das NES, das SNES sowie die PS1 und die PS2 wohl die Nase vorn. Um die anhaltende Beliebtheit der Konsolen-Klassiker zu feiern, gibt es bald eine kleine Kollektion an Kapuzenpullis, die in den kultigen Designs der Vorlagen gehalten sind. Beim Online-Händler Merchoid können derzeit die offiziell lizensierten Pullover vorbestellt werden.

Mehr: Nintendo - Diese abgefahrenen NES-Schuhe kosten ein kleines Vermögen

Die NES-Variante ist schon etwas länger bekannt, doch die Auslieferung der Pullis startet nicht vor dem 30. September. Für 54,99 Euro könnt ihr tief in die 1980er Jahre eintauchen und mit dem "Power"- und "Reset"-Buttons auf dem Bauch die 8-Bit-Ära feiern.

Der Super Nintendo-Pulli ist erst ab November verfügbar ist aber schon jetzt zum selben Preis wie die NES-Variante vorbestellbar. Die Farben sind insgesamt heller als beim Konsolen-Vorgänger und auch ohne das große Logo auf der Brust wäre das SNES-Design wohl erkennbar.

Der PS1-Pullover ist wohl von allen Konsolen-Kleidern der auffälligste Vertreter, was vor allem an dem großen PlayStation-Emblem auf der Rückseite liegen dürfte. Ansonsten bleibt der Look bei einem Preis von 49,99 Euro recht einheitlich, was die Farben angeht. Der Charme der 1990er Jahre bleibt aber dennoch erkennbar.

Und dann gibt es da noch den PlayStation 2-Pulli, der sehr viel seriöser und subtiler daherkommt. Das Schwarz der Vorlage kommt gut zur Geltung und einzig die bekannten PlayStation-Buttons verraten, dass hier eine Konsole Pate gestanden hat. Für 49,99 Euro kann der PS2-Pullover vorbestellt werden.

Für welche Konsole würdet ihr euch einen Pulli kaufen?