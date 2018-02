Erst kürzlich haben wir nach Absprache mit Sony Deutschland berichtet, dass es die exklusiven PS4-Sneaker von Nike nicht nach Europa schaffen werden. Wie sich jetzt herausstellt, kommt der PG-2 PlayStation Colorway aber doch nach Deutschland, die offizielle Sneakrs-App von Nike hat das Modell mittlerweile gelistet. Wir haben Sony diesbezüglich um eine Stellungnahme gebeten, das Unternehmen hat bisher allerdings noch nicht reagiert.

Release der PS4-Nike-Sneaker bekannt

Die Auslosung für das leuchtende Sneaker-Modell geht laut App am Donnerstag, 22. Februar 2018, um 9 Uhr morgens an den Start. Ein Paar der PG-2 PlayStation Colorway wird 110 Euro kosten.

Nike hat offenbar aus der hohen Anfrage auf dem US-amerikanischen Markt gelernt, auf dem die streng limitierten Sneaker bereits nach einer Minute ausverkauft waren. Diesmal setzt das Unternehmen anscheinend direkt auf eine Auslosung, an der Schuh-Fans teilnehmen können und nicht auf das Prinzip "first come, first served", bei dem Kunden möglichst schnell bestellen müssen, um sich die heißbegehrten Sneaker sichern zu können.

Falls ihr interessiert seid, raten wir euch dennoch, möglichst zum Startzeitpunkt an der Auslosung teilzunehmen. Die Nike-App verrät nämlich nicht, wann das Angebot endet.