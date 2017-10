PS4 - Erster Gewinner der echten Platin-Trophäe steht fest

Unter dem Titel "Playstation Plus Platinum Hunters" startete Playstation Australien vor gut einem Monat eine interessante Aktion. Die Spieler, die für vorgegebene Titel als erstes die Platin-Trophäe erhalten, bekommen als Belohnung eine echte Nachbildung des begehrten Pokals.

Mehr: Final Fantasy 9 - PS1-Klassiker kommt mit ultraschwerer Platin-Trophäe auf die PS4

Der erste Gewinner hält seinen Preis nun in den Händen. Auf Twitter gratulierte Playstation Australien dem User CalMackenzie14 zu seiner echten Replika. Mit ungefähr einem Monat war er der schnellste Australier, der sich Platin für FIFA 18 erspielt hat.

Massive congratulations to @CalMackenzie14 , who just took out the replica Platinum trophy for FIFA 18!! #PlusPlatinumHunters pic.twitter.com/ltF9Te7vkX