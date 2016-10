PS4 - Neue Bundles mit je 3 Spielen ab November verfügbar

Uncharted 4: A Thief's End ist in jedem Bundle enthalten.

Falls ihr euch endlich eine PlayStation 4 besorgen wollt, die PS4 Pro aber nicht allzu interessant für euch ist, dann dürft ihr euch jetzt freuen. Wie auf dem offiziellen PlayStation.Blog bekannt gegeben wurde, wird es im November neue PS4-Bundles geben, die mit jeweils drei Exklusivtiteln ausgeliefert werden.

Insgesamt dürfen wir uns auf drei Pakete freuen, in denen das neue Slim-Modell der PS4, inklusive 1TB-Festplatte verkauft wird. Das erste Bundle kommt mit Driveclub, Uncharted 4: A Thief`s End und The Last of Us Remastered daher und erscheint am 16. November für 379 Euro.

Das zweite Bundle hält ebenfalls Driveclub und Uncharted 4 bereit, kommt aber zusätzlich noch mit Ratchet & Clank. Auch hier wird das Paket am 16. November erscheinen und 369 Euro kosten.

Außerdem wird es noch ein Bundle geben, das Uncharted 4, No Man's Sky und Bloodborne beinhalten wird. Zusätzlich wartet hier noch ein In-Ear-Headset auf uns. Hier sind der Preis und genauer Releasetermin noch nicht bekannt.

Sony weist daraufhin, dass ihr bei eurem Händler des Vertrauens nachfragen sollt, ob sie eines der Pakete auf Lager haben. Abseits der Bundle-Ankündigungen, ist uns noch ein Watch Dogs-Paket untergekommen, das am 15. November für 344 Euro erscheinen soll. Auch hier gibt es das neue PS4 Slim-Modell zu haben, das gemeinsam mit Watch Dogs und Watch Dogs 2 verschickt wird.

Werdet ihr zuschlagen?