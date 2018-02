PS4, Switch & Xbox One - US-Verkaufszahlen aller Konsolen im Januar sehr hoch

Das Marktforschungsinstitut The NPD Group hat einen Report über Verkaufszahlen und Erfolge der Videospiel-Branche in den USA für Januar 2018 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass es dem Konsolen-Markt insgesamt sehr gut erging (via Venturebeat).

Insgesamt gaben die Amerikaner 119% mehr für Hardware aus, als es vor einem Jahr der Fall war. Dieser Wachstum kam vor allem durch Verkäufe der PS4, Nintendo Switch und Xbox One zustande. Ganze 278 Millionen US-Dollar wurden in diesem Bereich ausgegeben. Damit ist der Januar 2018 der erfolgreichste Konsolen-Monat, seit dem Januar 2011. Damals führten noch die PS3, Xbox 360 und Nintendo Wii das Feld an.

"Die Playstation 4, Switch und Xbox One haben sich im Januar alle gut verkauft. Was die Einnahmen betrifft, war der Unterschied zwischen der best-verkauften Plattformen und der dritt-best-verkauften Plattform nur 3 Prozent. Die Nintendo Switch hat sich am häufigsten verkauft, während die Playstation 4 die meisten Einnahmen erzielen konnte. Für die Xbox One waren Einnahmen- und Verkaufszahlen im Januar 2018 die höchsten, die in einem Januar-Monat erzielt wurden."

Über alle drei Hersteller hinweg wurden in nur einem Monat über eine Million Hardware-Einnahmen verkauft. Auch dieser Wert ist der höchste, seit dem Januar 2011. Die geringen Unterschiede zwischen den drei Plattformen verdeutlichen, dass es dem Konsolen-Markt insgesamt sehr gut geht.

Zu dem Report gehörten auch die erfolgreichsten Spiele des Monats. Angeführt wird diese von Monster Hunter World, gefolgt von Dragon Ball FighterZ und Call of Duty: WW2. PlayerUnknown's Battlegrounds belegte den vierten Platz. Da die Statistik der NPD Group keine PC-Spiele berücksichtigt, ist der Erfolg nur mit der Xbox One-Version erreicht worden.

Die Top 20-Spiele im Januar 2018 (USA)