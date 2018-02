Der PG-2 PlayStation Colorway-Turnschuh von NBA-Profi Paul Georg ist vergangenes Wochenende auf den US-amerikanischen Markt gekommen - und war innerhalb von nur einer Minute bereits wieder ausverkauft.

Nike und PlayStation haben zum Trost allen Fans, die die limitierten Schuhe nicht ergattern konnten, ein Unboxing-Video spendiert. Darin sehen wir Paul George, der höchstpersönlich sein individualisiertes Paar auspackt.

Als Hommage an seiner Geschwister und Eltern sind auf den Schuhen die Buchstaben "T", "Port", "Mom" und "Pops" graviert.

Können Fans die Nike PG2 PlayStation Colorway in Deutschland kaufen?

Obwohl der "Release" der PG-2 Sonderedition weltweit für den 10. Februar angekündigt wurde, schauten Fans in Europa in die Röhre und hatten keinerlei Möglichkeit, die Schuhe zu bestellen. Wir haben bei Sony nachgehakt und in Erfahrung gebracht, dass die Kooperation zwischen Nike und dem Videospiel-Unternehmen zu den extrem limitieren Schuhen über die US-Sparte von Sony ablief und die Sneaker in Europa nicht erhältlich sind.

Hättet ihr euch die leuchtenden Sneaker gerne gesichert?