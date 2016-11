PS4 Pro - Aufgeschraubt: Sony zeigt Hardware der 4K-Konsole

Das Äußere der PS4 Pro kennen viele, aber wie sieht es im Inneren aus?

Über die Hardware der PS4 Pro haben schon viele Spieler ihre Meinung abgegeben, doch die wenigsten dürften einen sprichwörtlichen Blick darauf geworfen haben. Sony gibt uns nun die Möglichkeit, das ganz bequem von zu Hause aus nachzuholen.

Mehr: PS4 Pro - Das sagen die ersten Besitzer der neuen Sony-Konsole

In einem offiziellen Teardown-Clip lässt Sony die PS4 Pro auseinandernehmen und stellt das Innenleben der Konsole vor. So sehen wir nicht nur, wie sich die Festplatte entfernen lässt, sondern bekommen auch die Platinen zu Gesicht, die sich hinter einer handvoll Schrauben verstecken. Wenn ihr also wissen wollt, was sich alles in der PS4 Pro versteckt, reicht ein Blick auf dieses Video.

Würdet ihr eure Konsole selbst aufschrauben, wenn es nötig wäre?