PS4 Pro God of War Limited Edition - Konsole mit besonderem Design jetzt vorbestellen

Der Release von God of War für die PS4 ist nur noch rund einen Monat entfernt und nun könnt ihr euch perfekt darauf einstellen. Wer ein großer Fan des Spiels ist und bisher noch keine PS4 Pro besitzt, der sollte sich diese besondere Edition genau anschauen.

Die PS4 Pro 1 TB bekommt ihr als besondere God of War-Limited Edition. Das Design ist dabei in Leviathan Grey gehalten und zeichnet sich durch Kratos Leviathan Axt, einen In-Game Skill Tree sowie die ikonischen nordischen Runen des Spielelogos aus.

Mehr: PS4 Pro-Edition unterstützt Supersampling, HDR und mehr

Zudem enthält das Bundle einen dazu passenden Controller im Limited Edition-Design. God of War liegt in der Day One Edition ebenfalls bei.

PS4 Pro 1 TB God of War Limited Edition für 479 Euro vorbestellen

Wem diese Edition nicht gefällt, der bekommt die normale PS4 Pro 1 TB im Bundle mit God of War ffür 439 Euro.

PS4 Pro 1 TB, Schwarz + God of War für 439 Euro vorbestellen