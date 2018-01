Bereits gestern haben wir euch das Angebot zur SNES Classic Mini vorgestellt, bei dem ihr die Retro-Konsole für 99,99 Euro inklusive eines 10 Euro Gutscheins von Saturn bekommt. Heute stellen wir euch einige weitere interessante Angebote aus der "Start was Wochen"-Aktion von Saturn.

Bei dieser Aktion solltet ihr beachten, dass ihr den Gutschein für Käufe bis zum 29. Januar um 9 Uhr MEZ erhaltet. Käufe nach dieser Frist zählen nicht mehr zur Aktion. Der Saturn-Gutschein wird euch zudem ab dem 21. Februar per E-Mail zugestellt. Einlösen könnt ihr ihn nur einmalig ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des Couponwerts + 0,01 Euro.

Allen voran dürfte die PS4 Pro 1 TB im Bundle mit Monster Hunter World und einem Gutschein in Höhe von 10 Euro interessant sein. Die leistungsstärkste PlayStation ermöglicht es, das neueste Monster Hunter in seiner ganzen Pracht zu erleben.

PS4 Pro 1 TB + Monster Hunter World + 10 Euro Gutschein für 399 Euro

Ein weiteres der aktuellen Angebote ist die Xbox One X für 479 Euro inklusive eines Gutscheins in Höhe von 30 Euro. Effektiv zahlt ihr für die aktuell leistungsstärkste Konsole somit 449 Euro. Die Xbox One X ermöglicht natives 4K-Gaming, HDR und je nach Spiel mehr FPS oder verbesserte Texturen. Darüber hinaus ist sie ein vollwertiger 4K-Blu-ray-Player.

Xbox One X + 30 Euro Saturn-Gutschein für 479 Euro

Weitere Angebote der "Start was Wochen"

Alle Angebote der "Start was Wochen"