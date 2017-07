PS4 & PS4 Pro - Lebenszyklus der PlayStation 2 wird einmalig bleiben, sagt Sony

Mit der PS4 Pro hat sich Sony dazu entschieden, die Lebensdauer der PS4 durch ein Hardware-Upgrade zu verlängern. Das sei zwar nicht unbedingt eine einmalige Sache gewesen, doch letztlich scheint eine neue Konsolengeneration unvermeidlich. Das sagt zumindest Sony Interactive Europe-Chef Jim Ryan.

In einem Interview mit EDGE (via PSLS) wurde Ryan nach weiteren Konsolenupgrades wie der PS4 Pro und der Xbox One X befragt, und ob diese Strategie in Zukunft öfter angewandt werden würde. Laut Ryan seien kleinere Hardware-Upgrades vor allem durch die Smartphone-Hersteller längst salonfähig geworden, bei Konsolen sei das dann aber doch noch einmal etwas anderes.

"[...] die Tage, in denen der Lebenszyklus der PlayStation 2 ganze 13 Jahre betragen konnte, werden sich mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr wiederholen. Gleichzeitig sind Plattformen aber auch sehr heikle Ökosysteme und wenn Plattformen erfolgreich sein sollen, musst du denjenigen, die die Inhalte liefern, auch die Möglichkeit bieten, ihr Geld wieder reinzuholen."

Hersteller müssen demnach abwägen, wann sich vollkommen neue Hardware rentiert und wann ein Upgrade die ertragreichere Variante ist. Vor ein paar Wochen äußerte sich Sony Interactive America-Chef Shawn Layden zur Thematik und betonte, dass es eine PS5 geben werde. Ryan gab zusätzlich an, dass Angebote wie der Streaming-Service PlayStation Now in Zukunft wichtiger würden, da sie nicht ausschließlich an die aktuelle Konsolen-Generation gebunden sind.

