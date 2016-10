PS4 - Samurai Shodown & weitere Neo Geo-Klassiker kommen noch 2016

Samurai Shodown

Wer im PlayStation Store stöbert, findet nicht nur topaktuelle Spiele, sondern stolpert hin und wieder auch über ein paar Klassiker. Dazu gehört auch die Arcade Archives-Reihe, die beliebte Arcade-Titel aus den 80er- und 90er-Jahren wieder auf der PS4 aufleben lässt. Jetzt stoßen auch die Highlights der Neo Geo-Konsole dazu.

Die beliebte SNK-Konsole war damals zwar nicht gerade billig, dennoch haben sich die aufwendigen Sprites der Neo Geo-Titel in das Herz vieler Spieler geschlichen. Ebenfalls von Hamster Corporation veröffentlicht, wird die Neo Geo-Reihe von Arcade Archives jede Menge Klassiker zur PlayStation-Familie holen. Heute startet die Reihe mit The King of Fighters '94, das für 6,99 Euro im deutschen PlayStation Store erhältlich ist.

Im Jahr 2016 erscheinen noch:

Metal Slug

Samurai Shodown (!)

Alpha Mission II

Fatal Fury

World Heroes

Anfang 2017 folgen dann auch noch Neo Turf Masters und Nam-1975, wobei noch nicht klar ist, wann genau die Spiele im Store zu finden sein werden und ob überhaupt alle der Titel für Europa geplant sind.

Habt ihr eine Neo Geo zu Hause stehen?