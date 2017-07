PS4 Slim 1 TB mit Prey, The Last Guardian & Euro 2016 für nur 224,10 Euro - Aktuelle Saturn Angebote

Dank der Saturn Aktion mit PayPal bekommt ihr nur am heutigen 06. Juli bis 23:59 Uhr oder solange der Vorrat reicht, die PS4 Slim 1 TB im Bundle mit Prey, The Last Guardian und UEFA Euro 2016 für nur 224,10 Euro. Bei der PayPal-Aktion spart ihr 10 % auf den ursprünglichen Angebotspreis von 249 Euro.

Wichtig ist, dass ihr die Zahlung mit PayPal durchführen müsst. Der Abzug des Rabatts erfolgt dann an der Kasse nach der Auswahl des Zahlungsmittels.

Wer sich das Bundle nach Hause liefern lassen möchte, zahlt noch einmal 1,99 Euro Versandkosten.

PS4 Slim 1 TB + Prey + The Last Guardian + UEFA Euro 2016 für 224,10 Euro

Weitere Saturn-Angebote:

Unter anderem hat Saturn zudem aktuell einige PSVR-Spiele und PS4-Controller Bundles im Angebot. Aber auch das Partyspiel 1-2-Switch ist heruntergesetzt.