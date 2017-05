PS4 Slim mit drei Spielen für 299 Euro - Aktuelles Zocker-Paket eurer Wahl bei Saturn

Für welche Spiele entscheidet ihr euch im Bundle?

Saturn bietet euch nur noch heute ein ganz besonderes Bundle für die PS4 Slim 500 GB an. Ihr könnt euch euer eigenes "Zocker-Paket" zusammenstellen. Zum Beispiel könnt ihr die PS4 Slim mit zwei Controllern und zwei Spielen eurer Wahl nehmen und zahlt nur 299 Euro für das Bundle.

Falls ihr keinen zweiten Controller braucht, könnt ihr aber auch einfach drei Spiele dazu packen. So könnt ihr ein Bundle aus PS4 Slim mit Horizon: Zero Dawn, The Last Guardian und Overwatch zusammenstellen. Jede Kombination kostet schlussendlich immer 299 Euro. Allerdings lohnt es sich mehr die teuren Spiele beziehungsweise die aktuellen ins Bundle zu nehmen.

Das Angebot gilt nur noch heute bis 23:59 Uhr.

PS4 Slim 500 GB + Spiele eurer Wahl für 299 Euro

Die PS4 Slim ist nicht nur deutlich schlanker, sondern verfügt auch über einen stark verbesserte Controller. Bei diesem wurden die Analog-Sticks und der Akku verbessert. Zudem gibt es nun eine Lichtleiste auf dem Touchpad.

Welche Spiele werden es in eurem Bundle?