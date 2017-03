PS4 Slim & Xbox One S - Konsolen-Bundles im Angebot

Die Special Edition von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia.

Aktuell könnt ihr bei Media Markt noch die Special Edition von Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 3DS vorbestellen. Bei Saturn und Amazon ist diese bereits ausverkauft. Diese besondere Edition kostet euch 89,99 Euro.

Die Special Edition enthält dabei die folgenden Gegenstände:

Das Hauptspiel

Ein alternatives Cover

Den Soundtrack Sounds of Echoes

Zwei amiibos: ALM und CELICA

Ein Valentia-Artbook in DIN A4

Exklusive Pixel-Anstecker

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia Special Edition Nintendo 3DS für 89,99 Euro

Bei Amazon bekommt ihr außerdem die Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske - Limited Edition für Xbox One im Angebot für nur 31,84 Euro. In dieser Edition ist auch die Definitive Edition von Dishonored kostenlos enthalten.

Dishonored 2 konnte in unserem Test eine Wertung von ganzen 88 Punkten erreichen.

Des Weiteren bietet Amazon im Moment auch Bravely Second: End Layer für Nintendo 3DS besonders günstig an. So zahlt ihr für das Rollenspiel nur 19,68 Euro.

Bravely Second: End Layer Nintendo 3DS für 19,68 Euro

Bundle-Angebote: Xbox One S und PS4 Slim für je 249 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einer neuen Konsole seid, dann gibt es für euch vielleicht zwei interessante Angebote.

Bei Saturn könnt ihr die PS4 Slim 500 GB im Bundle mit The Last Guardian und UEFA Euro 2016 für 249 Euro ergattern. Die PS4 Slim ist nicht nur deutlich schlanker als die PS4, sondern beinhaltet auch den verbesserten PS4-Wireless-Controller.

PS4 Slim 500 GB + The Last Guardian + UEFA Euro 2017 bei Saturn für 249 Euro

Cyberport hat ebenfalls ein interessantes Konsolen-Bundle im Angebot. Hier bekommt ihr die Xbox One S 500 GB mit Forza Horizon 3 für 249 Euro. Die Xbox One S besticht nicht nur als Spiele-Konsole, sondern überzeugt vor allem auch als vollwertiger 4K-Player für Blu-rays.

Xbox One S 500 GB + Forza Horizon 3 bei Cyberport für 249 Euro