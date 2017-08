PS4 - Sony deutet große Enthüllung auf der gamescom an

Der offizielle Start der diesjährigen gamescom steht kurz bevor und Sony scheint die derzeitige Anspannung nutzen zu wollen, um eine große Enthüllung anzudeuten. Worum es sich dabei genau handelt, ist aber aktuell noch unklar. Theorien zur Ankündigung gibt es natürlich trotzdem.

Mit einem Tweet hat der offizielle PlayStation Europe-Account angekündigt, dass man sich gerade auf eine große Enthüllung vorbereite. Auf dem dazugehörigen Bild sehen wir einen dunklen Raum, der von Scheinwerfern ausgeleuchtet wird. In der Mitte verhüllt ein rotes Tuch die Überraschung, die PlayStation Europe plant.

We’re getting geared up for the reveal of something new. pic.twitter.com/wIZkq5DzQE