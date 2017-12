PS4 - Tauscht eure That's You-Trophäen gegen Gratisspiele ein

In den USA gibt es schon länger möglich, seine hart erspielten Trophäen gegen Spiele aus dem PS Store einzutauschen. Nun hat Sony auch in Deutschland eine ähnliche Promotion-Kampagne gestartet - die sich allerdings ausschließlich auf Playlink-Titel bezieht (via Playfront).

Was ist Playlink?

Playlink-Spiele laufen auf der PS4, werden aber nicht mit dem Controller, sondern mit Smartphones oder Tablets gespielt. In unserer Playlink-Übersicht erfahrt ihr alles, was ihr dazu wissen müsst.

Habt ihr Trophäen im Partyspiel That's You verdient, könnt ihr diese gegen andere Playlink-Titel wie Hidden Agenda (unser Test), Wissen ist Macht (unser Test) und Singstar Celebration eintauschen. Dafür müsst ihr jeweils bestimmte Anforderungen erfüllen.

Anforderungen für den Trophäen-Tausch

Je mehr Trophäen ihr in That's You verdient habt, desto mehr Playlink-Titel dürft ihr kostenlos abstauben. Habt ihr alle Trophies eingesackt, könnt ihr alle drei Spiele eintauschen.

Alle Bronze-Trophäen in That's You: Hidden Agenda

Hidden Agenda Alle Bronze- & Silber-Trophäen in That's You: Hidden Agenda + SingStar Celebration

Hidden Agenda + SingStar Celebration Alle Trophäen (Platin) in That's You: Hidden Agenda + SingStar Celebration + Wissen ist Macht

Hier könnt ihr mitmachen und eure Trophäen einlösen. Die Aktion läuft noch bis zum 31. Dezember 2017. Ihr habt also noch genügend Zeit, über die Feiertage That's You mit euren Freunden oder der Familie zu zocken.

That's You ist übrigens derzeit kostenlos für alle PS Plus Mitglieder im derzeitigen PS Plus-Lineup für Dezember enthalten. Der reguläre Preis beträgt 20 Euro. Wie der Titel funktioniert, zeigen wir euch in unserem Multiplayer-Video unterhalb der News.

Welche Trophäen habt ihr bereits ergattert?