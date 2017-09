Dinner for One - Xbox lädt PlayStation auf Twitter zum Essen ein & kriegt einen fiesen Korb

Sonys PS4 und Microsofts Xbox One stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Weshalb viele Fans nicht müde werden, immer wieder einen großen Konsolenkrieg heraufzubeschwören. Die Konzerne selbst sehen die Sache meistens allerdings sportlich.

Am internationalen Tag des Friedens erst recht: Da gab es sogar eine höchst amüsante Form der Annäherung zwischen den beiden Parteien – zumindest auf Twitter. Das Social Media-Team des Xbox UK-Accounts hat PlayStation UK kurzerhand gefragt, ob sie abends mal zusammen Essen gehen wollen.

Das Internet hatte seine helle Freude daran und zögerte nicht lange: Bevor es überhaupt zu einer Antwort des PlayStation UK-Accounts kam, stimmten viele andere mit in den bunten Reigen ein. EA UK wollte wissen, wo das Dinner denn stattfinden soll und ob sie auch kommen können, sollten PlayStation und Xbox zufälligerweise zu Nando's gehen. Außerdem kann es auch nicht schaden, die anderen zu fragen, was die später noch so vorhaben: Nintendo, Ubisoft, Square Enix, Capcom und Bandai Namco.

Xbox UK startete daraufhin eine Umfrage dazu, wo Essen gegangen werden soll:

Please fill in the form below to confirm your attendance. — Xbox UK (@xboxuk) September 21, 2017

Bandai Namco ist schon mal dabei.

We're down for a cheeky Nandos! — Bandai Namco UK (@BandaiNamcoUK) September 21, 2017

Aber es wird noch besser: Zwei weitere Kontrahenten ließen sich ebenfalls nicht lumpen und begruben ihre Differenzen, jedenfalls für diesen einen Abend. Sniper: Ghost Warrior kommt für die Drinks auf, aber Sniper Elite 4 muss die zweite Runde Shots (Wortspiel!) bezahlen. Köstlich:

If you're buying the drinks! — Sniper Elite 4 (@SniperElite) September 21, 2017

Deal. Make ours a Jäger Bomb ;) — Sniper Elite 4 (@SniperElite) September 21, 2017

Irgendwann kam dann auch noch die Antwort des PlayStation-Accounts. Sagen wir es mal so: Sie ist mit allen Wassern gewaschen. Kennen wir uns?

New phone, who dis? — PlayStation UK (@PlayStationUK) September 21, 2017

Habt ihr am Tag des Friedens ähnliche Begebenheiten gesehen oder erlebt?