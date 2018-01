Die Website Metacritic sammelt internationale Wertungen der Fachpresse zu Videospielen. Nun wurde das Jahr 2017 statistisch ausgewertet und die Ergebnisse veröffentlicht. Das beste Spiel des Jahres war plattformübergreifend demnach The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit einer durchschnittlichen Wertung von 97 Punkten. Super Mario Odyssey muss sich um gerade einmal 0,3 Punkte geschlagen geben, hat aber insgesamt ebenfalls 97 Punkte erhalten.

Geht man nach den Spielen, die durchschnittlich mit 90 oder höher eingestuft wurden, führt die Nintendo Switch die Liste mit vier 90ern an. Auf allen Plattformen zusammen wurden 2017 zehn herausragende Spiele veröffentlicht. Auf dem PC haben es die meisten "guten Exklusivtitel" mit einer Wertung von 75 oder höher geschafft.

Die besten Spiele 2017 mit 90% oder mehr

Die 10 besten PS4-Spiele 2017 auf Metacritic

Die 10 besten Xbox One-Spiele 2017 auf Metacritic

Die 10 besten Nintendo Switch-Spiele 2017 auf Metacritic