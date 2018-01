PS4, Xbox One & Switch - Das sind die erfolgreichsten Spiele 2017 in Deutschland

Welche Konsolen- und PC-Spiele haben sich im vergangenen Jahr in Deutschland eigentlich am meisten verkauft? Die Top 20, die die BIU jetzt auf Basis der Daten des Marktforschungsunternehmens GfK Entertainment veröffentlicht hat, liefert uns die Antworten – und die sind in den meisten Fällen nicht überraschend.

Platz eins sichert sich nämlich König Fußball FIFA 18, gefolgt von Call of Duty: WW2 und dem Dauerbrenner GTA 5, das im letzten Jahr zu den Headlinern etlicher PSN-Sales zählte. Interessant ist dagegen, dass sich Star Wars: Battlefront 2 trotz heftiger Kritik an Publisher EA und seinen Lootboxen hierzulande besser verkaufen konnte als Destiny 2. Hier seht ihr die gesamte Liste. In der Statistik sind auch die Spieleverkäufe auf PS3, Xbox 360 und Wii U mit einbezogen.

Top 20 der erfolgreichsten Konsolen- und PC-Spiele in Deutschland

Während die obere Top-Liste das vergangene Spielejahr quasi Revue passieren lässt, blicken wir mit unseren Release-Listen in die Zukunft. Wenn ihr wissen wollt, welche PS4-, Xbox One- und Nintendo Switch-Titel 2018 erscheinen, dann schaut mal hier vorbei: