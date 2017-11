PS4 Pro & Xbox One X - Nächste Konsolen-Generation kommt laut Ubisoft frühestens in 2 Jahren

Sonys PS4 Pro ist schon seit letztem Jahr auf dem Markt, die Xbox One X wurde gerade erst veröffentlicht. Spannend bleibt, wie sich der Markt in Zukunft weiterentwickeln wird. Die leistungsstärkeren Konsolenversionen stellen sowieso schon ein Novum dar und könnten die Zukunft sein. Womöglich erleben wir gar keine klassischen Generationen-Zyklen mehr, sondern nur noch Updates für bestehende Systeme. Wenn aber doch irgendwann nochmal eine 'richtige', neue Konsolen-Generation kommt, könnte es noch eine ganze Weile dauern. Der CEO Yves Guillemot hat kürzlich erklärt, Ubisoft glaube, dass wir darauf noch mindestens zwei Jahre warten müssen.

Man gehe intern davon aus, dass eine neue Konsolengeneration frühestens in zwei Jahren an den Start geht, eben weil der Launch der PS4 Pro sowie der der Xbox One X noch nicht so lange zurückliegen. Tendenziell sei eher davon auszugehen, dass es sogar noch länger dauere. Es handele sich bei alledem allerdings nur um Spekulationen beziehungsweise die "Wahrnehmung" des Unternehmens. Ubisoft verfüge über keinerlei vertrauliche Informationen in dieser Hinsicht, ihr solltet das also nicht als in Stein gemeißelt ansehen.

Sinnvoll und realistisch klingt diese vorsichtige Schätzung allemal. Weder Sony noch Microsoft haben bisher offiziell eine PS5 oder eine Xbox Two (?) angekündigt. Allerdings gab es vor Kurzem Gerüchte, dass die PS5 sogar schon 2018 kommen könnte. Sony selbst gab zumindest zu Protokoll, dass wahrscheinlich irgendwann eine PS5 kommen werde. Wann das sein könnte, wurde aber nicht verraten.

Gerade bei Microsoft wäre durchaus auch vorstellbar, dass da nach der Xbox One X erstmal eine Weile gar nichts kommt. Der Konzern betont immer wieder, dass Konsolenverkäufe stetig unwichtiger würden und Xbox Live sowie der Xbox Game Pass im Fokus stehen. Solange die Spieler einen Microsoft-Service nutzen, spielt das Gerät, auf dem das passiert, wohl eine untergeordnete Rolle.

Was glaubt ihr, wie lange es noch dauert, bis eine PS5 kommt? Glaubt ihr überhaupt daran?