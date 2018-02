Nach zwei Server-Ausfällen im Januar 2018 hatte das PSN nun erneut mit Störungen zu kämpfen. Damit war der Service in diesem Jahr bereits zum dritten Mal offline. Laut Netzwerk-Serverstatus sind aktuell alle Services des PlayStation Networks wieder aktiv.

Während die Downtime in Deutschland nur die frühen Vögel betraf, musste die Mehrheit der amerikanische Spieler vor einigen Stunden in die Röhre schauen. PS4-Spieler konnten sich nicht im PlayStation Network anmelden, weshalb das Online-Spielen von Titeln wie Monster Hunter World, Fortnite oder Call of Duty: WW2 zu diesem Zeitpunkt unmöglich war.

Auf Twitter sammeln sich derweil etliche Beschwerden über den erneuten PSN-Schluckauf.

Wake me up when the psn is done with maintenance. — Chance The Rapper (@chancetherapper) February 9, 2018

Waiting for PlayStation to fix the online again like ? #PSNdown #PLAYSTATION4 pic.twitter.com/UnyazDQdFx — Juan In A Million (@jiamofficial) February 9, 2018

Solltet ihr aktuell immer noch Probleme beim PSN-Login haben, obwohl laut Serverstatus alles wieder reibungslos laufen sollte, dann könnte folgender Workaround helfen:

PlayStation Network-Anmelden geht nicht? Das könnt ihr tun:

Geht in den Einstellungen eurer PS4 auf den Bereich Account Management

Meldet euch vom PSN ab

Schaltet anschließend eure PS4 aus...

... und schaltet die Konsole wieder ein und meldet euch erneut im PSN an

Wart ihr von der Störung betroffen?