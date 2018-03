Falls ihr in der Nacht vom 5. auf den 6. März nur eingeschränkten Zugriff auf das PSN habt, seid ihr nicht alleine. Sony hat auf der offiziellen Website Wartungsarbeiten an den Servern angekündigt, die in Europa während der recht günstigen Zeitspanne von 2:30 Uhr bis 9:30 Uhr morgens stattfinden.

Es handelt sich um eine routinemäßige Wartung, während der Nutzer allerdings keinen Zugriff auf Leaderboards haben und keine Punktestände hochladen können. Die restlichen Funktionen des PSN wie Online-Multiplayer und Zugang zum PS Store sollen laut Sony nicht beeinflusst werden.

Erneute Wartungsarbeiten am 7. März

In der Nacht darauf, am Mittwoch, den 7. März, soll in derselben Zeitspanne eine weitere Wartung an den PSN-Servern vorgenommen werden. Wieder werden dann dieselben Funktionen nicht verfügbar sein, das PSN allerdings nicht komplett offline genommen.

Den Status der PSN-Server könnt ihr übrigens ganz einfach überprüfen, indem ihr Sonys offiziellen Netzwerk-Serverstatus besucht.