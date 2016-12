PSX 2016 - Alle Panels & Spiele zur PlayStation Experience

Horizon: Zero Dawn wird eine wichtige Rolle auf dem Event spielen.

Falls ihr gedanklich schon mit dem Jahr 2016 abgeschlossen habt und keine großen Erwartungen mehr an die Videospielwelt stellt, möchten wir euch dringlichst daran erinnern, dass am 3. und 4. Dezember die diesjährige PlayStation Experience stattfindet. Das Event ist berüchtigt für Neuankündigungen und dürfte noch ein paar Überraschungen bereithalten. So gibt es aktuell etwa konkrete Gerüchte, dass The Last of Us 2 angekündigt werden könnte. Und auch eine Enthüllung von Marvel vs. Capcom 4 wird immer wahrscheinlicher.

Die US-Variante des offiziellen PlayStation.Blogs hat jetzt eine Übersicht veröffentlicht, die uns einen Einblick in die geplanten Panels gibt und zudem alle Spiele auflistet, die auf der PlayStation Experience gezeigt werden. Der Blogeintrag redet von 100 Spielen, zählt aber nur 96 davon auf, was die Hoffnung auf gleich vier neue Titel schürt.

Die Pressekonferenz zur PlayStation Experience 2016 startet am Samstag, den 3. Dezember, gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt sie unter anderem über den offiziellen PlayStation-Twitch-Account verfolgen. Oder direkt hier:

Live-Video von PlayStation auf www.twitch.tv anzeigen

Alle Panels der PSX 2016

Samstag, der 3. Dezember

21 Uhr deutscher Zeit: Unangekündigtes Panel (noch geheim)

Unangekündigtes Panel (noch geheim) 22 Uhr deutscher Zeit: Death Stranding-Panel mit Hideo Kojima und "Special Guests"

Death Stranding-Panel mit Hideo Kojima und "Special Guests" 23 Uhr deutscher Zeit: Unangekündigtes Panel (noch geheim)

Sonntag, der 4. Dezember

19 Uhr deutscher Zeit: Horizon: Zero Dawn

Die Entwickler von Guerilla Games sprechen über die Spielwelt, Hintergrundgeschichte und die Maschinenwesen des kommenden Action-RPGs.

Horizon: Zero Dawn Die Entwickler von Guerilla Games sprechen über die Spielwelt, Hintergrundgeschichte und die Maschinenwesen des kommenden Action-RPGs. 21 Uhr deutscher Zeit: Kinda Funny: PS I Love You XOXO

Greg Miller und Colin Moriarty moderieren eine Live-Ausgabe des beliebten Podcasts und sprechen dabei mit ihren Gästen über Horizon: Zero Dawn, GT Sport und weitere Spiele.

Kinda Funny: PS I Love You XOXO Greg Miller und Colin Moriarty moderieren eine Live-Ausgabe des beliebten Podcasts und sprechen dabei mit ihren Gästen über Horizon: Zero Dawn, GT Sport und weitere Spiele. 23 Uhr deutscher Zeit: Accessibillity: Making Games for All Gamers

Ein Panel, dass sich den Anforderungen und Möglichkeiten widmet, Videospiele für alle zugänglich zu machen - unabhängig von körperlichen Einschränkungen.

Alle Spiele der PS Experience 2016

Darüber hinaus wird im Rahmen der PlayStation Experience auch der Capcom Cup 2016 stattfinden, wo der neue Street Fighter 5-Champion gekürt wird. Außerdem werden in der Call of Duty World League die besten CoD-Spieler der Welt gegeneinander antreten.

Freut ihr euch auf das Event?