Playerunknown's Battlegrounds alias PUBG kann auf der Xbox One (X) bislang nur auf spielerischer Ebene überzeugen, nicht aber auf der technischen. Die Entwickler des gefeierten Battle Royale-Shooters, der sich mittlerweile noch im Game Preview-Programm befindet, arbeiten allerdings eifrig daran, die Technik-Schwierigkeiten auf der Microsoft-Konsole in den Griff zu bekommen.

Nach dem zweiten Update für die Xbox One-Version von PUBG, wollen die Macher bekanntlich im Laufe des Januars einen weiteren Patch nachschieben. Im offiziellen Forum von Playerunknown's Battlegrounds meldete sich vor Kurzem der Community-Manager zu Wort und gibt uns eine Handvoll Infos zum kommenden Patch.

PUBG für Xbox One - Neuer Patch soll Crashes verhindern

Das neue PUBG-Update für die Xbox One soll demnach vor allem Abstürze des Spiels verhindern, was die Spielerfahrung gehörig verbessern sollte. Zudem wird es weitere Quality of Life-Verbesserungen sowie Gameplay-Anpassungen geben. Der genaue Release-Termin und Patchnotes zum geplanten Xbox One-Update sollen in absehbarer Zeit folgen.

Übrigens: Wer PUBG auf der PS4 spielen möchte, muss sich bis zum Ablauf der Xbox One (X)-Exklusivität des Shooters gedulden. In einem Interview konkretisiert PUBG Corp-Chef Changhan Kim die Pläne des Unternehmes, das Spiel auch für weitere Plattformen zu veröffentlichen.

PUBG ist nun schon einigen Wochen Xbox One erhältlich. Euer Fazit bisher?