Nach dem Soft-Launch in Kanada erscheint PUBG alias Playerunknown's Battlegrounds nun auch weltweit für iOS und Android. Das Mobile-Spiel wird im Gegensatz zur Xbox One- und PC-Version kostenlos zu haben sein.

In Deutschland könnt ihr euch PUBG schon herunterladen. Der Download ist 892.7 MB groß. Ihr benötigt mindestens iOS 9 oder höher beziehungsgweise Android 4.3 oder höher.

Hier findet ihr das Mobile-Spiel im Google Play Store.

Hier geht's zur iOS-Version im Apple App Store.

The true Battle Royale experience is now on your phone.



PUBG Mobile is available for iOS and Android in the US today. More regions will be announced at a later date. pic.twitter.com/RiyUWVdpQn — PLAY BATTLEGROUNDS (@PUBATTLEGROUNDS) March 19, 2018

Mit der Mobile-Version von PUBG tummeln sich nun zwei große Battle Royale-Vertreter auf dem Smartphone-Markt. Fortnite Mobile ist nämlich bereits in der Beta für iOS spielbar und soll in absehbarer Zeit auch für Android-Geräte erscheinen.

So spielt sich PUBG Mobile

Wie in Fortnite: Battle Royale kämpfen auch in PUBG 100 Battle-Royale-Teilnehmer auf einer großen Insel ums Überleben. Und zwar so lange, bis nur ein einziger Spieler oder ein Team aus zwei beziehungsweise vier Spielern übrig bleibt.

Wie auf dem PC und der Xbox One tummeln wir uns auch in der Mobile-Version von PUBG auf einer 8x8 Kilometer großen Map. Sogar Fahrzeuge gibt es in PUBG Mobile. Neben Autos dürfen wir in Trucks, auf Motorrädern oder in Booten durch die Gegend sausen, um unsere Feinde zu jagen. Und ja: Auch an die beliebte Pfanne haben die Macher gedacht.

In der Spielbeschreibung im Google Play und App Store ist von einem "authentischen Port der PC-Version" die Rede. Die Unterschiede zur PC- und Xbox One-Fassung: Auf dem Handy nehmen wir Items automatisch auf. Außerdem gibt es eine Zielhilfe, die uns das Schießen via Smartphone-Screen erleichtert. Gesteuert wird via On-Screen-Steuerung.

Werdet ihr PUBG auf dem Smartphone spielen?