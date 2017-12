PUBG - Performance auf Xbox One (X) verbessert sich durch Abschalten von Game DVR

Das PC-Phämomen Playerunknown's Battlegrounds (oder kurz PUBG) ist seit dem 12. Dezember auch in der Game Preview-Fassung auf der Xbox One verfügbar. Das Spielprinzip ist dabei unverändert spannend und spaßig, allerdings hat PUBG auf der Xbox auch mit extremen technischen Wehwehchen wie Input Lags und insbeondere Performance-Problemen bei der Framerate zu kämpfen.

Doch wie ein paar Reddit-Nutzer mittlerweile im PUBG-Subreddit bestätigt haben, scheint es dafür zumindest leichte Linderung zu geben. Der Trick dafür ist recht simpel: Ihr müsst bei eurer Xbox One (X) einfach nur die interne Capture-Möglichkeit Game DVR ausschalten. Dafür geht ihr in die Einstellungen und wählt unter dem Punkt "Voreinstellungen" die Option "Übertragung und Aufzeichnung". Hier nehmt ihr dann das Häkchen bei "Übertragungen und Spielaufnahmen" weg und fortan ist die Game DVR-Funktion ausgeschaltet.

Reddit-Nutzer wie etwa "Kiwigreen69" berichten von Performance-Verbesserungen zum Beispiel im Menü, den Ladezeiten und der Framerate. Selbst die Draw Distance, also die maximale Distanz, in der in der Entfernung Objekte sichtbar sind, soll sich mit Abschalten der Game DVR-Funktion leicht erhöhen.

Und auch unser PUBG-Tester Michael hat den Game DVR-Kniff bereits ausprobiert. Und auch er spricht von leichten Verbesserungen bei der Framerate, die mit der DVR-Abschaltung nicht mehr ganz so unrund läuft wie mit angeschalteter Funktion. Alles weitere zu PUBG auf der Xbox One lest ihr in seinem Test.

Habt ihr den Game DVR-Trick auch schon ausprobiert? Merkt ihr Unterschiede?

