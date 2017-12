PUBG - Verstecktes Grafik-Menü auf Xbox One mit USB-Keyboard aufrufbar

Seit dem 12. Dezember ist Playerunknown's Battlegrounds endlich auf der Xbox One verfügbar und auch Konsolen-Spieler dürfen sich nun im Battle Royale-Stil die Köpfe mit Bratpfannen einschlagen. Leider scheint die Xbox-Version nicht wirklich runder zu laufen als die PC-Fassung und Spieler haben weiterhin mit schwankenden FPS und niedrig aufgelösten Texturen zu kämpfen. Viel daran ändern können wir normalerweise meist nicht. PUBG ist da aber wohl die Ausnahme.

Wie aktuell bekannt wurde, lässt sich ein verstecktes Grafikmenü auf den Konsolen aufrufen, wenn wir ein USB-Keyboard anschließen und auf die "o"-Taste drücken.

You can access the graphical options in #PUBG on #XboxOne by pressing "o" on a USB keyboard. Pretty sure this isn't supposed to be there... lol pic.twitter.com/Pg49Aq8kfU