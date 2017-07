Puma Fragrances Cup 2017 - Im Turnier zu EA Sports FIFA 17 insgesamt 5.000 Euro Preisgeld gewinnen

Der Ball ist virtuell und ein Spiel dauert (planmäßig) 12 Minuten - alle Spieler, die jeden Tag auf dem virtuellen Platz stehen, haben jetzt im Puma Fragrances Cup 2017 die Chance, mit ihrem Können in EA Sports FIFA 17 insgesamt 5.000 Euro Preisgeld zu gewinnen. 3.500 Euro winken dem Erstplatzierten, 1.500 Euro für den Spieler auf Platz Zwei.

Um den Sieger zu ermitteln, laufen in den Wochen vor der Gamescom sechs Online-Qualifier, bei denen jeweils ein Champion ermittelt, der dann zum großen Finale auf die Gamescom 2017 fährt, wo er gegen die fünf Gewinner der anderen Qualifier antritt. Sollte es in einem Qualifier nicht klappen, keine Sorge, man kann auch an mehreren Auswahlrunden teilnehmen!

Der erste Qualifier findet am 27. Juli statt, die Anmeldung erfolgt über ein Formular bei Toornament. Alle weiteren Qualifier laufen regelmäßig abends am Dienstag und Donnerstag.

Die Regeln: so wird gespielt

Während der Qualifizierungsphase wird jeweils 1 vs. 1 im Modus Single Elimination gespielt. Jedes Spiel hat zwei planmäßige Halbzeiten mit jeweils sechs Minuten, bei Gleichstand geht's in eine Verlängerung mit zweimal zwei Minuten. Gespielt wird auf der PS4.

Das Finale auf der Gamescom findet am 26. August auf unserer Bühne in Halle 5.01 statt (Stand A20) und wird von RealFIFA und FifaGaming kommentiert, Cheerleader sorgen für Stimmung - die volle Champion-Atmosphäre für unsere sechs Bestplatzierten.

Die Kosten für An- und Abreise sowie das Gamescom-Ticket für die Finalisten werden selbstverständlich übernommen.

Alle Infos und Anmeldungslinks für den Puma Fragrances Cup 2017 auf der Themenseite

