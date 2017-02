Punch Club 2 - Nachfolger des Box-RPGs ist bereits in Arbeit

Punch Club erhält ein Sequel.

Mit Punch Club veröffentlichten die Entwickler von Lazy Bear Games Anfang 2016 einen charmanten Sport-Management-/ RPG-Mix, der uns mit der Devise "trainiere hart!" bis auf den Thron des Box-Sports trieb.

Das Indie-Spiel, das zuerst auf Steam und später für iOS, Android und den Nintendo 3DS erschien, erhält einen Nachfolger. Wie die Entwickler auf Twitter (via Dualshockers) bekannt geben, befindet sich Punch Club 2 neben einem "anderen Pixel Art-Spiel" bereits in Arbeit.

We'd like to announce that we're working on Punch Club 2... and another pixel art game. More details coming soon.