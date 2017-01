Racing Apex - Retro-Rennspiel auch für Nintendo Switch geplant

Racing Apex kommt auch für Nintendo Switch.

Bislang war Racing Apex lediglich für PC und Wii U geplant, doch Lucky Mountain Games will das Rennspiel auch für Nintendo Switch veröffentlichen. Das gaben die Entwickler auf Twitter bekannt, nachdem ein Fan nach einer Switch-Umsetzung fragte.

Ob die Wii-U-Version trotzdem weiterentwickelt oder zugunsten der Nintendo Switch eingestellt wird, ist noch unklar. Ein Release-Datum steht ebenfalls noch aus.

Falls ihr das erste Mal von Racing Apex gehört habt: Es handelt sich um einen Arcade-Racer, der in Sachen Optik und Soundtrack an die ersten 3D-Polygon-Rennspiele wie Winning Run (1988) und Virtua Racing (1992) angelehnt ist, jedoch auch moderne Spiel-Elemente wie Multiplayer-Derbys einbringt.

@GeesRiK Yes we are planning to release on Switch