Ubisoft hat einen neuen Patch (Y2S3.1) für Rainbow Six: Siege veröffentlicht. Während der Launch des ersten Updates für die Season 3 auf der Xbox One und dem PC reibungslos über die Bühne ging, berichten nun einige Spieler auf Reddit von Problemen, die der Patch auf der PS4 verursacht (via Pushsquare).

Reddit-User yosephalex4nder beispielsweise habe gemeinsam mit seiner Freundin Rainbow Six: Siege spielen wollen, aber auf einen schwarzen Screen mit Fehlermeldung schauen müssen, nachdem er sie als Partyleader von seiner PS4-Freundesliste in eine private Party einladen wollte.

Anschließend habe er seine PS4 neugestartet, jedoch sei die Konsole jedes Mal abgestürzt, wenn er sich durch seine Freundesliste bewegt habe, unabhängig davon, ob er Rainbow: Six Siege oder eine andere Anwendung im Hintergrund laufen ließ. User Strykain berichtet von einem ähnlichen Problem, ebenso ChadChewbaccaman.

Sorgt der Patch für Festplattenfehler?

Laut Überschrift des entsprechenden Reddit-Posts beschädige der Patch sogar die HDD-Festplatte der PS4, jedoch lassen sich hierfür keine eindeutigen Erfahrungsberichte finden.

Ubisoft ist sich der Situation bewusst und arbeitet bereits an einer Lösung. Auf der offiziellen Support-Website warnt der französische Entwickler und Publisher davor, auf der PS4 Spieler bei Rainbow Six: Siege in eine Party einzuladen:

"Spieler haben Absturz-Probleme bezüglich Party-Einladungen gemeldet. Wir arbeiten gerade mit Sony gemeinsam an der Sache und raten euch erst einmal davon ab, diese Funktion zu nutzen, bis eine Lösung gefunden ist. "

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Rainbow Six: Siege will euch Ubisoft bezüglich des Problems auf den Laufenden halten.