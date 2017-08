Rainbow Six: Siege - Am kommenden Wochenende kostenlos auf PS4 und Xbox One spielbar

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass der Multiplayer-Shooter Rainbow Six: Siege am kommenden Wochenende (24. bis 27. August) auf PS4 und Xbox One kostenlos spielbar sein wird. Wer also schon immer wissen wollte, ob ihm der Titel gefällt, hat von Donnerstag bis Sonntag die Gelegenheit, probe zu spielen.

Für die Teilnahme an der Siege-Aktion ist lediglich eine PS-Plus- bzw. Xbox Live-Mitgliedschaft notwendig. Der Fortschritt aus der Probephase wird übernommen, wenn man sich später entscheidet, das Spiel zu kaufen.

Rainbow Six: Siege ist seit Ende 2015 erhältlich, Ende August erscheint das "Blood Orchid"-Update, das dem Spiel unter anderem drei neue Operators und eine neue Map hinzufügt.

