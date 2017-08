Red Dead Redemption 2 & GTA 5 - Open World-Titel werden nicht miteinander konkurrieren, sagt Take-Two

GTA 5 gehört zu den bestverkauften Titeln der Videospielgeschichte und gerade GTA Online erfreut sich auch knapp vier Jahre nach der Erstveröffentlichung noch großer Beliebtheit. Im nächsten Jahr erscheint mit Red Dead Redemption 2 Rockstars nächster großer Titel und es gibt bereits Bedenken, dass sich RDR2 und GTA5 gegenseitig Marktanteile wegschnappen könnten.

Dem haben Vertreter von Publisher Take-Two nun in einer Telefonkonferenz widersprochen. Auf die Frage, ob Red Dead Redemption 2 möglicherweise die Umsätze von GTA Online drosseln könnte, antwortete CEO Strauss Zelnick, dass man die Spiele nicht als Konkurrenten sehe und guter Hoffnung sei, dass sich die Verkäufe von Red Dead 2 und GTA 5 nicht gegenseitig kannibalisieren werden. Vielmehr glaube man, dass der Markt wachsen und somit Platz für beide bieten werde. Zelnick sagte:

"Wenn es mehr als einen Titel auf dem Markt gibt, der die Leute antreibt, erweitert sich auch der Markt, um daraus Vorteile zu ziehen. Der Markt kann sehr kompetitiv sein, aber er ist nur selten kompetitiv im Hinblick auf Titel gegen Titel, egal ob das jetzt ein Titel von Take-Two oder einem unserer Mitbewerber ist."

Strauss sagte weiter, man freue sich wahnsinnig auf Red Dead Redemption 2 und glaube nicht, dass das etwas damit zu tun habe, wie sich GTA 5 bzw. GTA Online schlagen würden. Vielmehr konkurrierten sowohl GTA 5 als auch Red Dead 2 gegen alles, mit dem man ebenfalls Zeit verbringen könne, also zum Beispiel Filme, Textnachrichten, Bücher oder die eigene Arbeit. Entertainment sei ein "nice to have" und kein "must have".

Mehr: Rockstar plant angeblich Crossplay von Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 erscheint im Frühjahr 2018 für die PS4 und die Xbox One.

Red Dead Redemption 2 - Screenshots ansehen