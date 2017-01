Resident Evil 7 - Download-Größe für PS4 & Xbox One bekannt

Resident Evil 7

Ihr wollt bei Resident Evil 7 zu einer der Download-Fassungen für PS4 oder Xbox One greifen, habt aber nur noch wenig Platz auf eurer Festplatte oder eine langsamere Internetverbindung. Kein Problem. Denn der Download des Horrorspiel fällt überraschend klein aus.

Der PlayStation Store beziffert den Umfang von Resident Evil 7 auf 20,7 GB, wohingegen der Microsoft Store eine durchschnittliche Downloadgröße von 20,21 GB angibt. Zum Vergleich: Moderne Singleplayer-Titel wie The Order: 1886 oder Until Dawn belegen mehr als 30 GB. Kommt dann auch noch ein Multiplayer-Modus hinzu, steigt die Downloadgröße gerne mal auf über 40 GB an.

Mehr: Resident Evil 7 - Erster Test mit Wertung bereits veröffentlicht

Resident Evil 7 erscheint am 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC. Darüber hinaus bietet das Horrorspiel PS4 Pro-Support, und zusammen mit PlayStation VR könnt ihr es auch vollständig in Virtual Reality erleben. Nach dem Release will Capcom Resident Evil 7 über mehrere DLCs erweitern. Diese umfassen die Inhalte des kostenpflichtigen Season Pass sowie den Gratis-DLC "Not A Hero".

