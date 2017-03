Resident Evil 7 - Sollte ursprünglich mehrere Demos bekommen

Resident Evil 7 bekam nur eine Demo - das hat einen Grund.

Die Demo des Horrorspiels Resident Evil 7: Biohazard sorgte für Aufsehen. Besonderes um den mysteriösen Dummy-Finger und dessen Zweck gab es viele und lebhafte Diskussionen. Eben jeder Dummy-Finger ist auch der Grund dafür, dass es nur bei einer Demo blieb.

Das verriet der COO von Capcom Europe Stuart Turner in einem Interview mit GamesIndustry.biz. Turner sagte, man sei "positiv überrascht vom Buzz um die Demo gewesen, insbesondere um den Dummy-Finger und die Anleihen an vorherige Teile". Ursprünglich hätte es noch mehr traditionellere Demos geben sollen, doch nach dem ersten Feedback und internen Diskussionen hätte man sich entschieden, diese zu canceln und den Fokus auf die aktuelle Probeversion zu legen.

Mehr: Resident Evil 7 - Diese Szene war zu brutal fürs Spiel

"(...) the feedback took us all by surprise, so in discussions with global offices and R&D it was decided that we should cancel the more traditional demos we'd planned and increase our focus on the current demo."