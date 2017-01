Resident Evil 7 - Was das Horror-Spiel mit Call of Duty 4 gemeinsam hat

Resident Evil 7

Auf den ersten Blick scheinen Call of Duty 4: Modern Warfare und das noch für diesen Monat geplante Resident Evil 7 ein ungleiches Paar zu sein: Shooter-Meilenstein auf der einen, vielversprechender siebter Teil einer traditionsreichen Horrorreihe auf der anderen Seite. Doch im Gespräch mit dem Official PlayStation Magazine deckt der Producer Masachika Kawata den roten Faden auf, der beide Titel miteinander verbindet:

"In Hinblick auf die Art und Weise, wie wir uns Resident Evil 7 vorgestellt haben, ähnelt es fast schon Call of Duty 4: Modern Warfare. Call of Duty 4 war zwar kein kompletter Neustart. Es blieb der Marke treu und all dem, was die Marke bedeutet. Doch gleichzeitig erlaubte dieses Spiel der Serie, sich in neue Richtungen zu bewegen und die Horizonte zu erweitern. Das war auch die Entwicklung, die wir bei Resident Evil 7 vollzogen haben."