Resident Evil Code: Veronica wurde 2003 zunächst indiziert und 2014 nach einer Neuprüfung der USK wieder vom Index gestrichen.

Ende März deutete ein fix wieder gelöschter Eintrag der USK darauf hin, dass Resident Evil Code: Veronica X auf die PS4 wandert. Danach haben wir aber nichts mehr vom angeblichen PS4-Release von Code: Veronica gehört.

Wie die Kollegen von Gematsu nun via Twitter melden, erscheint Capcoms Horror-Klassiker nach der USK-Prüfung in der kommenden Woche still und heimlich offenbar tatsächlich für die Sony-Konsole. Um ein Remaster wird es sich dabei aber wohl nicht handeln, sondern vermutlich eher um ein PS2 Classic oder ein Port der PS3-Version.

Next week's PS4 and Vita releases. Resident Evil: Code Veronica X PS4 stealth release after German rating in March. pic.twitter.com/fWJFKZZLA1 — Gematsu (@gematsucom) May 4, 2017

Ein entsprechender Prüfeintrag für die PS4-Version von Code: Veroncia X auf der Website der USK ist bislang aber nicht aufgetaucht. Wir werden also die offizielle Bekanntmachung von Capcom abwarten müssen.

