Resident Evil - Doch nicht vorbei: Reboot der Filmreihe in Arbeit

Resident Evil: The Final Chapter startete am 26. Januar 2017 in den deutschen Kinos.

Von den Resident Evil-Kinofilmen kann man halten, was man will – erfolgreich waren sie. Trotzdem sollte nach dem sechsten Teil Schluss sein, der passenderweise The Final Chapter heißt. Jetzt berichtet Variety allerdings, dass dem Franchise neues Leben eingehaucht wird: Martin Moszkowicz von Constantin Film verriet auf dem Cannes Film Festival, dass ein Reboot der Filmreihe in Planung ist.

Mehr: Resident Evil 7 - Horrorspiel ist Beginn einer neuen Reihe, Pläne für Nachfolger bereits in Arbeit

Details zur Neuauflagen blieb Moszkowicz schuldig. So wissen wir bislang noch nicht, ob beziehungsweise inwiefern sich der kommende Film in die bestehende Serie eingliedern wird. Auch Angaben zu möglichen Regie-Kandidaten oder zur Besetzung machte Moszkowicz nicht. Eine Rückkehr von Milla Jovovich, die bislang Hauptfigur Alice verkörperte, erscheint unwahrscheinlich. Und Regisseur Paul W.S. Anderson arbeitet mit Monster Hunter bereits an der Umsetzung eines anderen Capcom-Videospiels.

Spannend wird auch, ob sich die neuen Resident Evil-Filme wieder mehr an den Videospielen orientieren. Und wenn ja, an welchen: Immerhin hat die Reihe mit Resident Evil 7 erst vor Kurzem selbst eine Neuausrichtung durchlebt.

Was wünscht ihr euch von den neuen Resident Evil-Filmen?

Alle 6 Bilder ansehen

Resident Evil 6: The Final Chapter - Legacy Trailer blickt auf die Filmreihe mit Milla Jovovich zurück