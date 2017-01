Resident Evil: The Final Chapter führt Alice zurück nach Raccoon City.

954 Millionen US-Dollar - diese beachtliche Summe haben die Resident Evil-Filme mit Milla Jovovich seit dem Start im Jahr 2002 eingenommen. Und dank dem aktuellen Ableger The Final Chapter steht das Franchise kurz davor, mehr als eine Milliarde US-Dollar einzuspielen. Das berichten die Kollegen von Deadline.

In Japan startete Resident Evil: The Final Chapter am 23. Dezember 2016. Dort brachte der Actionfilm bis jetzt 35 Millionen US-Dollar ein. In dieser Woche folgten nun zahlreiche weitere Länder, darunter Frankreich, Deutschland und die USA. In diesen Märkten dürfte The Final Chapter am Startwochenende genug Menschen in die Kinos locken, um die Milliarden-Marke mit dem Franchise zu überspringen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Resident Evil-Reihe für die beteiligen Filmstudios Sony und Screen Gems zu einer sicheren Einnahmequelle entwickelt. Während der erste Teil laut Box Office Mojo auf ein Einspielergebnis von rund 100 Millionen US-Dollar kam, spülte Retribution von 2012 etwa 240 Millionen US-Dollar in die weltweiten Kinokassen. Mit fast 300 Millionen US-Dollar ist Resident Evil: Afterlife von 2010 übrigens der bislang erfolgreichste Teil der Reihe.

Resident Evil: The Final Chapter läuft seit dem 26. Januar 2017 in den deutschen Kinos. Neben Milla Jovovich spielen auch wieder Ali Larter und Iain Glen in der Videospielverfilmung mit.

