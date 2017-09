Update:

Wie Capcom uns mitteilte, werden Resident Evil: Revelations und Resident Evil: Revelations 2 in Europa nur digital für die Nintendo Switch erhältlich sein. Das Retail-Bundle mit beiden Spielen wird bei uns hingegen nicht angeboten.

Originalmeldung:

Resident Evil: Revelations und Resident Evil: Revelations 2 sind bereits seit Ende August für PS4 und Xbox One erhältlich - nun haben die beiden Survival Horror-Spiele endlich auch einen festen Release-Termin für die Nintendos Hybrid-Konsole. Wie Capcom via Twitter mitteilt, erscheinen Teil eins und Teil zwei von Resident Evil: Revelations am 28. November 2017 für die Nintendo Switch.

Mehr: Nintendo Switch - Einige Spiele könnten SD-Karte für vollständiges Erlebnis erfordern

Beiden Spiele werden separat als digitaler eShop-Download für 19,99 US-Dollar erhältlich sein und außerdem im Bundle ausgeliefert, das als Retail-Version 39,99 US-Dollar kosten soll. Auf der Cartridge befindet sich allerdings lediglich das erste Revelations. Für Teil zwei befindet sich ein Download-Code in der Box.

Bring horror from the dock to the high seas - Resident Evil Revelations 1 and 2 are coming to Nintendo Switch on November 28th! pic.twitter.com/WowABihbum