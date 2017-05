Resident Evil: Vendetta - PS VR-Experience macht euch zum Infizierten

Resident Evil: Vendetta

Der CGI-Film Resident Evil: Vendetta will die Lücke zwischen Resident Evil 6 und Resident Evil 7 schließen - und zwar schon bald. Wie die Website BlairWitch.de meldet, plant Sony Pictures einen limitieren Kinostart für Ende des Monats, der Heimkino-Release wiederum erfolgt Anfang August.

Um auf die anstehende Veröffentlichung von Resident Evil: Vendetta aufmerksam zu machen, haben sich die Verantwortlichen hinter dem Film eine interessante Werbeaktion einfallen lassen. Der japanische PlayStation.Blog informiert darüber, dass am 24. Mai 2017 eine kostenlose VR-Experience zu Resident Evil: Vendetta erscheint, in der ihr in die Rolle eines Infizierten schlüpft.

Die VR-Experience dürfte sich in Sachen Umfang und Interaktivität an der Kitchen-Demo zu Resident Evil 7 orientieren. Zumindest lässt darauf eine Präsentation der VR-Experience zu Resident Evil: Vendetta schließen. Die Figur selbst steuern könnt ihr demnach nicht, allerdings dürft ihr euch mit dem PlayStation VR-Headset umschauen, während ihr miterlebt, wie ein New Yorker zum Zombie wird und anschließend die Resident Evil-Helden Chris Redfield und Leon S. Kennedy attackiert.

Ob und wann es die VR-Experience zu Resident Evil: Vendetta in den deutschen PlayStation Store schafft, ist nicht bekannt. Wir haben uns diesbezüglich aber mit Sony Pictures in Kontakt gesetzt und werden euch darüber informieren, sobald wir mehr wissen.

Welchen Eindruck macht die VR-Experience auf euch?