Es gibt zahlreiche Sammler von Retro-Spielen. Damals war es noch sehr schwierig sich über sein Lieblingshobby zu informieren, doch das Internet hat die Recherche, als auch den Verkauf deutlich einfacher gemacht. Mit der Zeit ist es schwieriger geworden die absoluten Raritäten zu finden und die Fundstücke werden mit der Zeit immer obskurer. Über eines davon berichten unsere Kollegen von Polygon.

Worum geht es? Ein Sammler hat auf dem Flohmarkt eine verdächtig aussehendes Modul für den Sega Genesis gefunden. Es hat ein provisorisches Cover mit den üblichen Daten eines Pre-Production Samples. In schlichter Schrift steht dort geschrieben: Michael Jackson's Moonwalker vom 24.04.1990. Der Sammler beißt in den sauren Apfel und blecht 20 US-Dollar für das Modul.

Daheim angekommen macht er eine überraschende Entdeckung: Es handelt sich tatsächlich um eine voll spielbare Version des Jump'n Runs des Popstars, doch statt des Songs Another Part of Me wird Thriller abgespielt. Die kurzen Tanzsequenzen sind eine Sonderfähigkeit von Michael, die auf Knopfdruck ausgelöst werden können. Sinnigerweise nennt das Spiel dies "Dance Magic". Dabei trägt der Popstar sein Kostüm aus Smooth Criminal und verprügelt Zombies.

Tatsächlich kann diese Kopie in einem Subreddit für Sammler als Version REV00 zugeordnet werden. Die Besonderheit: Aus Lizenzgründen hat es Thriller nicht in die finale Version des Spiels geschafft. Andere Experten spekulieren, dass der Song vielleicht einfach nicht richtig in das Setting gepasst hat und deshalb ersetzt wurde. Um herauszufinden, welche Kopie man gerade spielt, muss man in jedem Fall bis Level 3-1 spielen. Erst dort wird Thriller in kurzen Clips eingespielt. So oder so ein obskures Sammlerstück für Retro-Enthusiasten.

Findet ihr solche Fundstücke spannend? Oder kräht da kein Hahn nach?