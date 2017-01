Rime - Gameplay-Video zeigt die ersten 27 Minuten des Puzzle-Adventures

Es gibt neue Videosezenen aus Rime.

Tequila Works' verloren geglaubtes Puzzle-Adventure Rime schickt uns als gestrandeter Jüngling auf eine geheimnisvolle Insel, die uns mit vielerlei Rätseln herausfordern will. Nachdem es für längere Zeit still um Rime wurde, steht nun fest: Das neue Projekt der Deadlight-Macher erscheint im Mai 2017 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Nach dem Re-Reveal-Trailer präsentiert uns IGN nun ein längeres Gameplay-Video, das uns die ersten 27 Minuten von Rime zeigt. Darin sehen wir unseren jungen Helden, der bei Tag und in der Nacht durch die Flüsse und Gebirgspfade der malerischen Insel stapft. Unterwegs löst er verschiedene Rätsel, bei denen er unter anderem Statuen hin und her schieben oder mit Tieren interagieren muss. Hier könnt ihr euch das Gameplay-Video ansehen:

Was haltet ihr von dem gezeigten Material?