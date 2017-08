Rime - Nintendo Switch-Version hat endlich einen Release-Termin

Tequila Works' Puzzle-Adventure Rime steht bereits seit Mai 2017 für PS4, Xbox One und PC in den Ladenregalen und hat nun endlich einen festen Termin für Nintendos Hybrid-Konsole. Ein bisschen gedulden müssen wir uns aber noch, dafür können wir uns den kommenden Winter mit sommerlichem Insel-Flair verschönern: Rime erscheint am 17. November 2017 für die Nintendo Switch.

In Rime stranden wir in der Haut eines kleinen Jungen auf einer seltsamen Insel und müssen uns über verschiedene Rätsel wieder nach Hause knobeln. Alles zum Puzzle-Adventure erfahrt ihr in unserem GamePro-Test.

Holt ihr euch Rime für die Switch?

